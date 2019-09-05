Шоу-бизнес
Вести.RuИвлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.
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Шоу-бизнес
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Вдова Караченцова Людмила Поргина заявляет, что у нее просто нет денег на памятник.
Свободная Пресса 13:50
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
В Абу-Даби в преддверии турнира UFC 242 прошла официальная дуэль взглядов.
РБК 07:40
Футбол
Могилевец вернулся к тренировкам после травмы
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Политика
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава рассказала, что из-за событий 20 июня в Тбилиси и последовавших за ними действий со стороны властей России туристический имидж страны потерпел серьезный ущерб, однако грузинские власти использовали все силы для возвращения репутации.
РИА Новости 16:38
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня 05:11
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Армия и оружие
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России
На этой неделе российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.
Российская газета 18:55
Политика
Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам
Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).
Москва 24 08:56
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru 16:42
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс 13:07
Авто
Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон приступил к тренировкам
Sport24.ru 17:32
Экономика
Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:18
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Гаджеты
Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца
Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру 12:03
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец 09:28
Кино
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Актуальные Новости 12:50
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе
7Дней.ру 18:00