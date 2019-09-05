Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuИвлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Звезды интернета Настя Ивлеева и Элджей поженились: пикантные фото пары

Московский Комсомолец14:11

Теперь жена: Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

Телепрограмма09:02

Настя Ивлеева вышла замуж и поменяла фамилию

Дни.ру09:52

Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ

РИА Новости10:05

Теперь официально: Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея

StarHit.ru09:30

Телеведущая А.Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея

Агентство Москва08:57

Анастасия Ивлеева и Элджей поженились

Super.ru08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Армия и оружие

Российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

ТАСС 10:28
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу

Вдова Караченцова Людмила Поргина заявляет, что у нее просто нет денег на памятник.
Свободная Пресса 13:50
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Единоборства

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед чемпионским боем

В Абу-Даби в преддверии турнира UFC 242 прошла официальная дуэль взглядов.
РБК 07:40
Футбол

Могилевец вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Финансы

Нацбанк Украины снизил учётную ставку

«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Политика

В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван

Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава рассказала, что из-за событий 20 июня в Тбилиси и последовавших за ними действий со стороны властей России туристический имидж страны потерпел серьезный ущерб, однако грузинские власти использовали все силы для возвращения репутации.
РИА Новости 16:38
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Авто

Стали известны цены на Lada Granta Drive Active

Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня 05:11
Экономика

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Общество

Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами

Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Происшествия

Двоих детей сбил автомобиль в пригороде Петербурга

REGNUM 13:11
Армия и оружие

Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России

На этой неделе российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.
Российская газета 18:55
Политика

Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам

Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).
Москва 24 08:56
Культура

Поврежденную картину Куинджи отправили на реставрацию

Москва 24 10:37
Футбол

Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

LiveSport.ru 16:42
Происшествия

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс 13:07
Авто

Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон приступил к тренировкам

Sport24.ru 17:32
Экономика

Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:18
Общество

Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Гаджеты

Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца

Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu

Игромания.ру 12:03
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Происшествия

В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери

В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец 09:28
Кино

Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»

Актуальные Новости 12:50
Шоу-бизнес

Муж Ирены Понарошку объявил о разводе

7Дней.ру 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Ивлеева
YouTube-блогер
российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Узенюк
Российский исполнитель
российский хип-хоп-исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное