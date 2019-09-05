Шоу-бизнес
Газета.RuКак Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей, сыграли свадьбу. Информация об этом обнаружена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Так, индивидуальный предприниматель А. Ивлеева сменила свою фамилию на Узенюк.
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Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье истребителя СУ-25 погибли
По данным источника «Известий», обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. разбившегося 3 сентября учебного самолета, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Живая Кубань вчера в 03:44
Происшествия
В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур
Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Музыка
В ДТП погиб автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги
В США в автокатастрофе погиб музыкант ЛаШон Дэниелс, который написал хиты для Майкла Джексона, Леди Гаги, Уитни Хьюстон, 50 Cent и Бейонсе.
РЕН ТВ 13:10
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна
Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек.
Аргументы недели 10:01
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
RT на русском 14:01
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Футбол
Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за „Юнайтед“, а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что родственники экс-тренера команды сэра Алекса Фергюсона были трудоустроены в клубе.
Бомбардир.ру 14:17
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru 11:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ 11:16
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru 09:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купит виллу на Бали за 20 миллионов рублей
Известная певица Ольга Бузова планирует купить недвижимость на Бали. Артистка уже присмотрела себе виллу на берегу моря.
Территория новостей 12:15