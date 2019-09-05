Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей, сыграли свадьбу. Информация об этом обнаружена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Так, индивидуальный предприниматель А. Ивлеева сменила свою фамилию на Узенюк.

Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея

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