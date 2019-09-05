Шоу-бизнес
ТВ ЦентрИвлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Как сообщает агентство "Москва", Настя взяла фамилию мужа - Узенюк. Об отношениях 28-летней Ивлеевой и 25-летнего Элджея стало известно в 2018 году.
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Кино
«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах
ТАСС вчера в 19:08
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной
В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
REGNUM вчера в 14:50
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Футбол
Бэйл о «Реале»: «Не скажу, что счастлив, но я играю»
Не сказал бы, что я счастлив на поле, но я играю.
Sports.ru вчера в 12:43
Армия и оружие
Вертолеты армейской авиации Китая прибыли в аэропорт Челябинска
Восемь вертолетов авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приземлились в гражданском аэропорту Челябинска.
ТК Звезда вчера в 22:15
Хоккей
Актёр Ярушин проспорил Бобровскому и теперь сочинит про вратаря песню
В Новосибирске состоялся челлендж «Достать Бобровского — 2» с участием актера Станислава Ярушина и вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
Чемпионат вчера в 16:18
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика
Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд
Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд, правительство должно предложить конкретные решения.
РИА Новости вчера в 04:15
Футбол
Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
Чемпионат вчера в 17:59
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04 сентября в 22:07
Политика
В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Интернет
В «ВК» появился бот, позволяющий узнать друзей, пользующихся Pornhub
ИнфоСМИ вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Здоровье
Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок
Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:42
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Путешествия
Названы самые популярные и затратные направления у туристов
Исследование показало, что на протяжении уже четырех лет Бангкок остается самым популярным направлением.
Известия 00:02
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Шоу-бизнес
После голодовки Анастасия Волочкова начала есть пельмени
Выяснилось, что артистка практически ничего не ест после того, как ей стало плохо.
Телепрограмма вчера в 19:47
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Гаджеты
Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip.
ТАСС вчера в 20:05
Космос
В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов
Подмосковье Сегодня вчера в 05:37
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru вчера в 11:50