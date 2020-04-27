Энергетика

ИзвестияИзвестияИюльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июльских фьючерсов выросла на 0,93% до $25,4 за баррель (на 2:54 мск). Июньские фьючерсы торгуются за $21,64 за баррель.
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Нефть WTI падает в цене на 27%

Газета.Ru11:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС03:02

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 впервые с 22 апреля

РБК12:26

Цена на нефть WTI падает более чем на 25%

RT на русском09:15

Американская легкая нефть упала в цене на бирже сегодня на 27% — почти до 12 долларов за баррель

Эхо Москвы12:04

Последние новости кризиса 27 апреля: рынок жилья обвалится, цены на нефть долго не вырастут

URA.Ru11:29

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42
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Комментарии

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Режим въезда в Ивановскую область будет ужесточен

Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
Частник.Ru 05:24
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Религия

В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов

В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
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Происшествия

В Волгограде сработало взрывное устройство в машине

Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
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Политика

Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны

Московский Комсомолец 07:13
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Общество

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
Lenta.ru 14:02
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Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
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Общество

Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Общество

Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Москвы решило увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.
Российская газета 11:45
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Общество

Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
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Общество

Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусной инфекцией

Всего с начала эпидемии заболели свыше 87 тысяч человек. В Москве – более 45 тысяч заболевших.
Эхо Москвы 11:00
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Общество

Продовольственные магазины начали работать в Липецкой области

Сегодня, 27 апреля, стало известно о том, что в Липецке начали работать непродовольственные магазины.
NewInform 10:14
7
Общество

Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
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Общество

Предстоящее лето может стать самым жарким в истории

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
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Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
16
Общество

Москва не планирует снимать ограничения после праздников в мае

Столичные власти не видят оснований, чтобы после майских праздников снять ограничения, введенные из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника главконтроля Евгения Данчикова.
Газета.Ru 13:48
Гаджеты

Apple не будет выпускать новые iPhone

TelecomDaily 07:36
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Общество

Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Общество

Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе

После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
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Общество

В Госдуме не поддержали вариант переноса майских праздников

Возможный перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней окажет дополнительную нагрузку на российскую экономику.
Гудвилл.онлайн 06:00
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Наука

Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара

Специалисты полагают, что именно современная пустыня в древности была самым опасным местом на Земле.
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Общество

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
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Экономика

Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
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Общество

Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона

Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
41
Общество

В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом

В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
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Авто

Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий

Компания Toyota представила обновленную версию большого седана Toyota Crown.
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Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи

Ни о каком саммите и речи быть не может.
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Роналду вернётся в Турин 28 апреля

"Ювентус" призвал своих игроков, покинувших страну, вернуться для возобновления тренировок, перед этим выполнив условия двухнедельной самоизоляции.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство

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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км в предстоящую среду, 29 апреля.
Национальная служба новостей 06:02
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