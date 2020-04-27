Энергетика
ИнфоросЦена нефти Brent опустилась ниже $20
В свою очередь стоимость фьючерса нефти WTI упала на 15,8% (до $14,31 за баррель). Котировки фьючерсов на нефть снижают на фоне роста запасов сырья в мире.
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Комментарии
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Ранее стало известно, что Россия приостановит вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС, так как 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из страны в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля 2020 года, была выбрана в полном объеме.
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Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
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Чехия согласилась вести переговоры о передаче России памятника Коневу
Власти намерены соблюдать Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, в котором говорится, что оба государства будут обеспечивать уход за воинскими памятниками другой стороны на своей территории, подчеркнул Петршичек.
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В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
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Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
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Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
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