Энергетика
ИзвестияИюльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июльских фьючерсов выросла на 0,93% до $25,4 за баррель (на 2:54 мск). Июньские фьючерсы торгуются за $21,64 за баррель.
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Комментарии
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс 18:22
Игры
Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров
Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").
Вести.Ru 13:48
Космос
Космический аппарат исследует дельту реки на признаки жизни на Марсе
Кратер Езеро был выбран для следующей миссии марсохода NASA отчасти потому, что это место содержит дельту реки, которая на Земле, как известно, эффективно сохраняет органические молекулы, связанные с жизнью.
Популярная механика 24 апреля в 05:35
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
ToDay News Ufa 15:14
Общество
В ООН прогнозируют сокращение 195 млн рабочих мест
В ООН спрогнозировали сокращение около 195 миллионов рабочих мест из-за последствий пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 15:55
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Наука
Биологи открыли «зомбирующий» пчел вирус
ТАСС Наука 15:12
Общество
В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ 02:38
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Общество
В Италии готовятся возобновить работу музеев и розничной торговли
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед журналистами, сообщил, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни после вспышки коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%
В минувшем году Банк России суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта. а в начале текущего года - еще на 0.25.
РИА Новости 24 апреля в 11:55
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
Хоккей
Евгений Малкин помог детскому госпиталю в Питтсбурге
Хоккеист совершил пожертвование, позволившее приобрести необходимые товары, еду и настольные игры для детей.
Чемпионат 14:11
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Юлии Меньшовой растет копией отца, считают в Сети
Юлия Меньшова вместе с супругом Игорем Гординым растит двоих детей – сына Андрея и дочь Таисию.
MedikForum.ru 06:05
Политика
Частные компании, которые поставляют тесты на коронавирус в России, связаны с чиновниками и окружением президента
У других частных фирм, которые поставляют тесты, есть связи с Роспотребнадзором и бизнесменами из окружения президента Владимира Путина.
Эхо Москвы 18:04
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:37
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Экономика
Российские банки перестали работать с платёжными системами вне закона
Закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок осуществления денежных переводов, использования электронных средств платежа, мобильных платежей, а также определяет порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.
REGNUM 18:10
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Хабаровском крае превысило 400 человек
Хабаровск, 27 апреля 2020, 04:40 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае превысило 400 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.
REGNUM вчера в 21:40
Политика
У венесуэльской госкомпании PDVSA сменился глава
Каракас, 27 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Президентом венесуэльской госкомпании Petroleos de Venezuela стал Асдурбаль Хосе Чавес Хименес, пишет 27 апреля газета правительства Венесуэлы.
REGNUM 16:46
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20