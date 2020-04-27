Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,40 (6,5%), до $20,04 за баррель.

Нефть Brent просела до $20 за баррель

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