Энергетика
REGNUMНефть Brent просела до $20 за баррель
Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,40 (6,5%), до $20,04 за баррель.
Читать в источнике
Оценить197
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Комментарии
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
Lenta.ru 14:02
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Pampers разорвал контракт с Региной Тодоренко
Представители марки Pampers заявили, что против заявлений Тодоренко, которая считает жертв домашнего насилия виновными в своих бедах.
StarHit.ru 13:30
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
В девятом - финальном - выпуске маски были сорваны с четырёх финалистов: под маской Попугая скрывалась солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва, под маской Оленя - народная артистка России Лариса Долина, а под маской Волка - экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс.
Российская газета 11:47
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы
Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с Днём Победы.
RT на русском 14:24
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом
По прогнозам отечественных специалистов, Россия выйдет на плато и на снижение заболеваемости к середине мая.
ГТРК Псков 13:48
Общество
В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:45
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Политика
Путин оценил мозаику со своим изображением в храме Минобороны
Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме в Подмосковье, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
Ридус вчера в 10:43
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости 05:51
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43