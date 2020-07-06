Коронавирус

RT на русскомRT на русскомИюльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей

Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
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В июле выплаты по 10 тыс. руб. получили 26 млн детей

Коммерсантъ15:26

Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей

RT на русском12:38

Родители 26 млн детей получили выплаты на детей от 0 до 16 лет

Газета.Ru13:35

Сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет, рассказали в Минтруде

Комсомольская правда13:22

Июльскую выплату на детей провели по принципам соцказначейства

Российская газета12:56

Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб

РБК14:00

Июльские выплаты по 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей

ТАСС11:59
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Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
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Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ

Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
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Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 13:01
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
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Наука

Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
Эхо Москвы 15:06
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Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
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Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались 24 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:15
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Общество

Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

News.ru 04 июля в 08:22
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Игры

Blizzard объединит некоторые серверы World of Warcraft

По словам Blizzard, объединение малозаселенных серверов в World of Warcraft пройдет в течение 2-3 следующих месяцев.
Srnsk 04 июля в 11:24
Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
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Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
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Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Политика

США выступили в поддержку персональных санкций Британии

Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
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Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

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Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6

Пекин, 5 июля 2020, 07:15 — REGNUM На околоземной орбите развёрнут экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
REGNUM вчера в 00:15
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Гаджеты

Бюджетный OnePlus Nord оборудовали уникальной камерой

Китайский производитель смартфонов OnePlus, которые часто занимают лидерские позиции в рейтингах лучших гаджетов, готовится в скором времени представить недорогой аппарат с интересным модулем камеры.
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Политика

В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
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Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
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Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити

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Как работают Яндекс.Новости?
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