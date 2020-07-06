Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.

Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 8

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Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 753

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Игры Blizzard объединит некоторые серверы World of Warcraft По словам Blizzard, объединение малозаселенных серверов в World of Warcraft пройдет в течение 2-3 следующих месяцев.

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