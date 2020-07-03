Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИюнь практически не показал роста платежей

Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.
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с чего всё началось

Июнь практически не показал роста платежей

Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.
Коммерсантъвчера в 18:12

Подробнее о событии

Россияне не торопятся тратить деньги после отмены карантина

Версия-Саратов09:44

Июнь в России прошёл без денежного оживления

REGNUM02:44

Россияне не спешат тратить деньги после пандемии

Piter.tv08:53

Россияне отказались тратить деньги

Lenta.ru08:21

Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить

Деловой квартал (Екатеринбург)02:55

Жители России боятся тратить деньги

ГЛАС.RU09:27

Июнь практически не показал роста платежей

Коммерсантъвчера в 18:12
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
3,9K
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1,5K
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
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Происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
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Футбол

Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение во время пандемии

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и форварда «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому клубу, за легкомысленное поведение во время пандемии коронавируса.
RT на русском 12:20
Политика

Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»

Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
Говорит Москва 09:46
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Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку

Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
Газета.Ru 12:29
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Происшествия

Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери

Lenta.ru 12:19
Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
80
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
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Кино

Создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустят два новых сезона мультсериала

На сайте MTV появилась информация о том, что создатели сериала «Бивис и Баттхед» перезапустят сериал, выпустив два новых сезона, несколько спин-оффов и дополнительные эпизоды.
Версия.Инфо вчера в 03:21
46
Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Газета.Ru 06:42
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Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
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Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул

Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов сообщил, что отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова будет похоронен в селе Кироваул, передает РИА «Новости».
МИР 24 10:20
6
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
13
Происшествия

Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков

В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
1
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
2,8K
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
1,4K
Культура

В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

Телеканал Санкт-Петербург 10:35
4
Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
11
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
800
Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
5
Авто

Компания BMW обновляет программное обеспечение своих автомобилей

Компания BMW научила свои автомобили дооснащаться «по воздуху».
Автоновости дня 05:20
6
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 10:57
76
Автоспорт

Источник в «Рено» назвал нонсенсом слухи о досрочной замене Риккардо

Ранее слух о замене Риккардо прокомментировал Фернандо Алонсо, посмеявшийся над тем, что в «Рено» его отправило то же издание, которое ранее сообщило об отсутствии шансов на его сотрудничество с командой.
Чемпионат 10:03
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

Фильм-катастрофа Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в американский прокат Права на показ ленты купила компания Capelight Pictures, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08:24
21
Общество

Вспышки коронавируса выявлены в детских учреждениях десяти регионов

Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских домах и детсадах на Камчатке и в Пермском крае, в Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях.
BFM.ru 12:21
7
Киберспорт

За игрой стримеров в новый шутер от Ubisoft следили 450 тысяч человек

Геймеры настолько заинтересовались этой игрой, что за тестированием стимерами геймплея Hyper Scape на Twitch следили свыше 450 000 человек.
Evo-rus.com 09:41
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное