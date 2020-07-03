Экономика
КоммерсантъИюнь практически не показал роста платежей
Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.
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с чего всё началось
Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.Коммерсантъвчера в 18:12
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Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить
Деловой квартал (Екатеринбург)02:55
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Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Политика
Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России
"Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Интерфакс 08:52
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию России.
Адыгея Сегодня вчера в 08:12
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс вчера в 07:50
Футбол
Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году
Vprognoze.ru 04:11
Происшествия
По делу бывшего вице-губернатора выявили три новых эпизода взяток
На сегодняшний день в деле выявлены три новых эпизода на общую сумму 7 млн 150 тысяч рублей.
Свойкировский.рф 08:45
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Футбол
Назван претендент на пост главного тренера тульского «Арсенала»
Тульская пресса 02:38
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 09:40
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол.
Взгляд.ру 04:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили жителей РФ о жаре в ближайшие дни
Москва, 3 июля 2020, 11:22 — REGNUM Экстремально высокая температура воздуха и сильнейшие грозы ожидают жителей ряда регионов России в ближайшие дни.
REGNUM 04:22
Финансы
Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Политика
Путин поддержал проработку новых мер защиты лишившихся вкладов граждан
Президент России Владимир Путин согласился с идеей о проработке новых мер по защите граждан, лишившихся банковских вкладов.
Известия 09:44
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Автоспорт
Бинотто: Ferrari уволила Феттеля из-за коронавируса
Себастьян Феттель был кандидатом номер один на место в составе Ferrari в 2021 году – но расклады изменились из-за глобальной пандемии коронавируса.
Motorsport.com Россия 09:44
Общество
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53
Футбол
«Челси» сделает «Байеру» запрос по Хаверцу после финала Кубка Германии
Сегодня, 3 июля, Daily Express пишет о том, что после финального матча за Кубок Германии, в котором «Байер» встретится с «Баварией», «Челси» сделает официальный запрос на трансфер немца.
ГЛАС.RU 03:31
Единоборства
Нурмагомедова призвали отказаться от боя с Гэтжи из-за смерти отца
39-летний тяжеловес призвал Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с американцем Джастином Гэтжи под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированного на сентябрь.
Lenta.ru 09:33
Политика
Украинский парламент уволил Смолия с должности главы Нацбанка
Большинство депутатов Верховной рады Украины проголосовали за отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка страны.
RT на русском 09:29