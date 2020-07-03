Экономика
КоммерсантъИюнь практически не показал роста платежей
Некоторый рост, о котором аналитики ЦБ говорят с оговоркой «возможный», в последнюю неделю июня обнаружен лишь в отдельных направлениях розничной торговли, колебания инвестиционного спроса, даже несмотря на госрасходы, не выходят за пределы обычных, экспорт же остается в глубоком минусе.
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с чего всё началось
Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.Коммерсантъвчера в 18:12
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Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить
Деловой квартал (Екатеринбург)02:55
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Общество
Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане
RT на русском 08:23
Происшествия
В Ивановской области серийный убийца получил пожизненный срок
Ивановский областной суд приговорил к пожизненному заключению Максима Хренова, который изнасиловал и убил четырех женщин.
ТАСС 07:48
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
Общество
В Омской области сохранили ограничения по коронавирусу до 21 июля
Сегодня, 3 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не заявлять о новых послаблениях до следующего заседания.
Омскрегион 07:09
Армия и оружие
Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией
Наша степень готовности совместно с вооруженными силами РФ позволяет спокойно смотреть в будущее.
РИА Новости 08:36
Общество
Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах
Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.
НТВ 08:51
Происшествия
В Турции 73 человека пострадали при ЧП на фабрике фейерверков
На северо-западе Турции в провинции Сакарья два человека погибли и 73 пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков.
RT на русском 08:02
Общество
В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни
Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ 04:39
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Политика
Премьер-министр Франции подал в отставку. Макрон ее принял
Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в отставку, сообщает канцелярия Елисейского дворца.
Интересант 04:27
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
Известия вчера в 09:16
Политика
Песков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
Народные новости 05:32
Кино
Сериал «Кэти Кин» закрывают после первого сезона
Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения.
Телепрограмма 04:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения
С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева.
Летидор 05:39
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Футбол
Флик: «Хотим вернуться в Мюнхен, сделав „золотой дубль“»
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финальной встречи Кубка Германии.
Soccer.ru 08:03
Общество
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Что выбирают россияне
Всего по итогам голосования в Конституцию внесут более 200 поправок.
Каскад 01 июля в 04:16
Автоспорт
Квят стал 19-м в первой свободной практике Гран-при Австрии
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м по итогам первой свободной практики Гран-при Австрии.
ProstoProSport 07:11
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Наука
Метод добычи золота из электронных отходов придумали корейские ученые
Группа ученых из Корейского передового института науки и технологии изобрела полимер, который может улавливать атомы золота из растворенных компонентов электроники.
Live24 01 июля в 02:25
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Футбол
Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49