Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.

с чего всё началось

Некоторый рост, о котором аналитики ЦБ говорят с оговоркой «возможный», в последнюю неделю июня обнаружен лишь в отдельных направлениях розничной торговли, колебания инвестиционного спроса, даже несмотря на госрасходы, не выходят за пределы обычных, экспорт же остается в глубоком минусе.

Общество В Омской области сохранили ограничения по коронавирусу до 21 июля Сегодня, 3 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не заявлять о новых послаблениях до следующего заседания. 9

Армия и оружие Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией Наша степень готовности совместно с вооруженными силами РФ позволяет спокойно смотреть в будущее.

Общество Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.

Общество В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла. 153

Здоровье На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 847

Политика В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 1,6K

Кино Сериал «Кэти Кин» закрывают после первого сезона Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения.

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Общество В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это. 51

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Общество Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.