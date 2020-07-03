Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИюнь практически не показал роста платежей

Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.
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с чего всё началось

Июнь практически не показал роста платежей

Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.
Коммерсантъвчера в 18:12

Подробнее о событии

Россияне отказались тратить деньги после снятия ограничений

Деловое.ТВ09:20

Июнь практически не показал роста платежей

Коммерсантъвчера в 18:12

Россияне отказались тратить деньги

Lenta.ru08:21

Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить

Деловой квартал (Екатеринбург)02:55

Июнь в России прошёл без денежного оживления

REGNUM02:44

Россияне не спешат тратить деньги после пандемии

Piter.tv08:53

Как изменилась жизнь клининговых компании после выхода из карантина?

CRE.RUвчера в 10:37
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Политика

Поправки к Конституции вступят в силу завтра, 4 июля

Комментируя итоги голосования по поправкам, Путин сказал, что окончательное слово могли сказать только граждане России и назвал это решение совместным.
Эхо Москвы 09:08
4
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
1,4K
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
2,7K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
2,6K
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Evo-rus.com 05:11
30
Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
406
Политика

Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости 09:27
Авто

С дефицитом автомобилей столкнулись россияне

Простой мощностей производителей автомобилей привел к дефициту машин.
Соловей.Инфо 30 июня в 02:56
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
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Здоровье

В Тюмени заведующая больницей «взяла комментарий» у умершей пациентки

Заведующая одного из отделений Западно-Сибирского медицинского центра оказалась в центре скандала после того, как заявила, что смогла дозвониться до пациентки, которая на тот момент уже была мертва.
News.ru вчера в 09:05
12
Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
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Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
15
Политика

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
3
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

К концу первого тайма подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола. Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один.
CT news 02:29
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме

Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
4
Общество

Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах

Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.
НТВ 08:51
Общество

В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля

Напомним, что по рекомендации регионального Роспотребнадзора в Омской области до 30 июля сохраняется масочный режим.
БК55 07:57
12
Гаджеты

LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток

Live24 02:50
14
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
1K
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,2K
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
14
Здоровье

Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
14
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
1,1K
Космос

Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет

Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
67
Экономика

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
3
Политика

Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна нуждается в новых гражданах, а также заинтересована в притоке мигрантов.
Life.ru 09:23
Общество

В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
62
Недвижимость

Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры

Минстрой советует россиянам не затягивать решение жилищной проблемы. Сейчас лучшее время, чтобы купить квартиру по ипотеке.
BFM.ru 09:23
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