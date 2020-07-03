Экономика
КоммерсантъИюнь практически не показал роста платежей
Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.
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с чего всё началось
Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.Коммерсантъвчера в 18:12
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Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить
Деловой квартал (Екатеринбург)02:55
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Политика
Поправки к Конституции вступят в силу завтра, 4 июля
Комментируя итоги голосования по поправкам, Путин сказал, что окончательное слово могли сказать только граждане России и назвал это решение совместным.
Эхо Москвы 09:08
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Evo-rus.com 05:11
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Политика
Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости 09:27
Авто
С дефицитом автомобилей столкнулись россияне
Простой мощностей производителей автомобилей привел к дефициту машин.
Соловей.Инфо 30 июня в 02:56
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Здоровье
В Тюмени заведующая больницей «взяла комментарий» у умершей пациентки
Заведующая одного из отделений Западно-Сибирского медицинского центра оказалась в центре скандала после того, как заявила, что смогла дозвониться до пациентки, которая на тот момент уже была мертва.
News.ru вчера в 09:05
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Политика
Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу
Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
К концу первого тайма подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола. Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один.
CT news 02:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме
Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Общество
Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах
Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.
НТВ 08:51
Общество
В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля
Напомним, что по рекомендации регионального Роспотребнадзора в Омской области до 30 июля сохраняется масочный режим.
БК55 07:57
Гаджеты
LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток
Live24 02:50
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Здоровье
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Космос
Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет
Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
Политика
Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна нуждается в новых гражданах, а также заинтересована в притоке мигрантов.
Life.ru 09:23
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Недвижимость
Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры
Минстрой советует россиянам не затягивать решение жилищной проблемы. Сейчас лучшее время, чтобы купить квартиру по ипотеке.
BFM.ru 09:23