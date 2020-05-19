Июньские фьючерсы на нефть WTI вряд ли повторят судьбу майских в последний день торгов. Историческое падение цен на нефть WTI ниже нуля 20 апреля все больше выглядит единичным отклонением от нормы.

Июньские фьючерсы на нефть WTI вряд ли сегодня опустятся ниже нуля

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Происшествия На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена. 110

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