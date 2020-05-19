Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruИюньские фьючерсы на нефть WTI вряд ли сегодня опустятся ниже нуля

Июньские фьючерсы на нефть WTI вряд ли повторят судьбу майских в последний день торгов. Историческое падение цен на нефть WTI ниже нуля 20 апреля все больше выглядит единичным отклонением от нормы.
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