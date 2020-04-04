Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего подъезда дома в Орехово-Зуеве, заявил глава города Геннадий Панин.

Из-под завалов после ЧП в доме в Орехово-Зуеве извлечены шесть человек

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