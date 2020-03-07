Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИз-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек

Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание "Синьцзинбао".
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В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

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Life.ru22:48

СМИ: обрушившаяся в Китае гостиница использовалась как здание для карантина

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Спасатели вытащили 50 человек из-под завалов рухнувшего в Китае отеля

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Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек

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В Китае десятки человек оказались под завалами после обрушения гостиницы

Интерфакс10:38

Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек

RT на русском22:18
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В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

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РБК вчера в 14:07
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Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
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Аргументы и Факты 22:47
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В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

Вести.Ru 17:20
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StarHit.ru вчера в 14:00
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Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
RT на русском 20:58
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости 22:57
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Всех контактировавших с заболевшими из Липецка взяли под наблюдение

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Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
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Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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Смолов получил желтую карточку на матче с «Хетафе» после ухода с поля

Российский футболист Федор Смолов, выступающий на правах аренды за клуб «Сельта», получил желтую карточку после ухода с поля на 70-й минуте матча с «Хетафе», состоявшегося 7 марта в рамках 27-го чемпионата Испании по футболу (Ла Лига).
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Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» в соответствии с ранее заключёнными договорённостями приплыл на Шри-Ланку в порт Коломбо с деловым заходом.
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Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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