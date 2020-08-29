Из-за 30 тысяч протестующих в Берлине частично перекрыли улицы
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Улицы в Берлине частично перекрыты из-за наплыва протестующих против карантинных ограничений, в прямой трансляции от Бранденбургских ворот 29 августа сообщает корреспондент немецкого издания Bild Петер Хелль. По оценкам корреспондента на демонстрации присутствует значительно больше 30 тысяч человек.В источнике
С чего всё началось
Как со ссылкой на полицию сообщает
таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.
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В Берлине проходит крупная акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 09:03