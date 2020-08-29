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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Из-за 30 тысяч протестующих в Берлине частично перекрыли улицы

Улицы в Берлине частично перекрыты из-за наплыва протестующих против карантинных ограничений, в прямой трансляции от Бранденбургских ворот 29 августа сообщает корреспондент немецкого издания Bild Петер Хелль. По оценкам корреспондента на демонстрации присутствует значительно больше 30 тысяч человек.В источнике
С чего всё началось
Как со ссылкой на полицию сообщает
таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.
Интерфаксвчера в 07:05
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REGNUM

В Берлине в ходе беспорядков задержали более 300 человек

REGNUMвчера в 16:11
РБК

В Берлине тысячи людей вышли на акцию против политики в борьбе с COVID-19

РБКвчера в 08:51
Интерфакс

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Интерфаксвчера в 07:05
Эхо Москвы

В Берлине проходит крупная акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 09:03
Lenta.ru

Тысячи жителей Берлина вышли протестовать из-за политики властей

Lenta.ruвчера в 07:44
Взгляд.ру

Полиция в Берлине начала задерживать протестующих

Взгляд.рувчера в 08:13
Царьград

Берлин захлебнулся в протесте: Силовики беспомощны. Пока

Царьградвчера в 05:34

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Evo-rus.com28 августа в 04:26
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новостивчера в 12:01
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что белорусский язык должен стать в республике единственным государственным, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Страна Советов on-lineвчера в 15:56
2,9K

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБКвчера в 00:32
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В Минске завершилась женская акция протеста

На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.
RT на русскомвчера в 14:18
1,5K

Оппозиция Белоруссии: Путин посылает нам месседж, что Лукашенко слаб

Один из членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заметила в словах президента Российской Федерации Владимира Путина сигнал о слабости действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Российский Диалогвчера в 15:41

Создатель Nexta рассказал о координации протестов в Белоруссии

Путило рассказал, что с момента начала протестов в Белоруссии аудитория Telegram-канала Nexta выросла до 2,165 миллионов человек и теперь это самый крупный по количеству подписчиков русскоязычный канал в Telegram.
Общественная служба новостейвчера в 09:15
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СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.
Интерфаксвчера в 06:38
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза

Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.
РИА Новостивчера в 14:14

Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.proвчера в 09:00
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