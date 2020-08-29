В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса. Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.