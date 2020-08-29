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Интерфакс
Интерфакс

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса. Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.В источнике
С чего всё началось
Как со ссылкой на полицию сообщает
таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.
Интерфакс07:05
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Вести.Ru

Берлинская полиция предложила ковид-диссидентам мирно разойтись

Вести.Ru10:29
РБК

В Берлине тысячи людей вышли на акцию против политики в борьбе с COVID-19

РБК08:51
Эхо Москвы

Массовая акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом проходит в Берлине

Эхо Москвы06:33
Lenta.ru

Тысячи жителей Берлина вышли протестовать из-за политики властей

Lenta.ru07:44
Интерфакс

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Интерфакс07:05
REGNUM

В Берлине проходит масштабная акция протеста из-за ограничений по COVID-19

REGNUM06:34
Царьград

От хорового пения до валяния по асфальту: Берлинский протест споткнулся о силовиков

Царьград09:16

Задержанных в Минске россиян несколько часов держали с мешками на головах

Один россиян, задержанных 29 июля этого года в Белоруссии по обвинению в подготовке теракта и беспорядков для дестабилизации ситуации в стране, поделился своей историей в интервью изданию WarGonzo.
Вести.Ru12:44

Блокирование нервных сигналов к поджелудочной железе остановило развитие диабета

Результаты экспериментов на мышах показали, что блокирование нервных сигналов от симпатического нерва к поджелудочной железе может предотвратить развитие у пациентов этой болезни.
Индикатор06:59

Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru13:27
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Баку не устроил ответ Москвы по поводу «вооружения» Еревана

В Баку не вполне удовлетворены ответом Москвы по поводу запроса о вооружении Армении, ждут ясности, заявил помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Взгляд.ру07:15
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Интерфакс14:11
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Дрэг-гонка: Ferrari 812 и Aventador SVJ против нового Porsche 911 Turbo S

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Motor12:19
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