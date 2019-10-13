Политика

Вести.RuВести.RuИз-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком. В пятницу Эрдоган провел официальный прием.
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Представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Представители Крыма впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне, сообщила РИА Новости член делегации, депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
РИА Новостивчера в 08:56

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МИД Украины вызвал посла Турции в связи со встречей депутатов Госдумы из Крыма с Эрдоганом

ТАСС09:17

Украина направил Турции ноту протеста из-за встречи депутатов Госдумы РФ от Крыма с Эрдоганом

Коммерсантъ09:41

МИД Украины сделал заявление по встрече депутатов из Крыма с президентом Турции

РИА Новости Крым09:18

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Вести.Ru09:55

Украина выразила Турции протест из-за визита крымских депутатов

РЕН ТВ08:55

Поклонская назвала неадекватной реакцию МИД Украины на визит крымской делегации в Турцию

ФАН08:54

МИД Украины направил ноту Турции из-за визита крымских депутатов

Московский Комсомолец08:52
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Политика

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Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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