Общество

Экспресс газетаЭкспресс газетаИз-за аномально теплой зимы проснулись клещи

Клещи в Москве проснулись раньше времени. В Центральной России из-за аномально теплой зимы и полного отсутствия снега проснулись клещи. Как правило, эти насекомые выходят из спячки весной, ближе к маю, однако в этом году теплая погода сыграла свою роль.
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с чего всё началось

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клещи традиционно являются "бичом" весенне-летнего сезона, однако в этом году россияне могут столкнуться с ними и зимой.
РИА Новостивчера в 19:05

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В России из-за аномально теплой погоды проснулись клещи

Pro Город Самара00:37

В Воронежской области из-за аномально теплой зимы проснулись лягушки

РИА Воронеж05:57

Из-за аномально теплой зимы проснулись клещи

Экспресс газета02:12

Аномально теплая зима пробудила клещей

Призыв (г. Владимир)06:30

Клещи проснулись в России из-за аномально теплой зимы

Телеканал 360°вчера в 21:59

На Украине бьют тревогу: из-за аномальной зимы проснулись клещи

Украина.рувчера в 03:56

Какие сюрпризы несёт аномально тёплая зима в Курской области

KurskTV.ru20 января в 03:46
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Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Газета.Ru 06:05
Политика

Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины

Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
9111.ru 05:55
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Кино

Себастиан Стэн поделился новым фото со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»

Киноафиша России 19 января в 06:28
Политика

Путин раскритиковал партии одного лидера

Президент России Владимир Путин раскритиковал создание «партий одного лидера», приведя в пример ЛДПР и ее главу Владимира Жириновского.
БИЗНЕС Online 06:12
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Политика

Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
РБК 06:09
Политика

Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране

RT на русском 06:55
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
RT на русском вчера в 22:30
Теннис

Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open

Интерфакс-Спорт 06:35
Политика

Максим Решетников стал министром экономического развития РФ

Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Моссовет вчера в 12:23
Общество

На форуме в Давосе отменили климатическую сессию с участием Дерипаски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в климатической сессии Всемирного экономического форума в Давосе «Глобальное влияние климатической стратегии России», которая состоится 22 января.
REGNUM 05:13
Происшествия

На Сахалине из захламленной квартиры спасли маленького мальчика

Мать ребенка найдена, она пришла в квартиру сразу после того, как сотрудники спецслужб выломали дверь.
Сахалин.Инфо вчера в 04:04
Происшествия

У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз

Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
РИА Новости 07:29
Здоровье

В России работают новые правила лечения по полису ОМС

С января 2020 года увеличилось подушевое финансирование на застрахованных россиян.
СургутИнтерНовости 19 января в 05:53
Футбол

РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики представила рейтинг футбольных лиг мира по результатам 2019 года.
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Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

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Путин предложил закупать в школы местные продукты

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Футбол

Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Авто

Названы самые популярные японские автомобили в России

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Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»

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Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Вечерняя Москва 05:03
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Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
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Эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары

Скандал с пробами четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары стал следствием противостояния между UKAD и USADA.
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