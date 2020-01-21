Общество
Экспресс газетаИз-за аномально теплой зимы проснулись клещи
Клещи в Москве проснулись раньше времени. В Центральной России из-за аномально теплой зимы и полного отсутствия снега проснулись клещи. Как правило, эти насекомые выходят из спячки весной, ближе к маю, однако в этом году теплая погода сыграла свою роль.
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клещи традиционно являются "бичом" весенне-летнего сезона, однако в этом году россияне могут столкнуться с ними и зимой.РИА Новостивчера в 19:05
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Общество
Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
Политика
Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины
Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Кино
Себастиан Стэн поделился новым фото со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Политика
Путин раскритиковал партии одного лидера
Президент России Владимир Путин раскритиковал создание «партий одного лидера», приведя в пример ЛДПР и ее главу Владимира Жириновского.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго
В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open
Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Общество
На форуме в Давосе отменили климатическую сессию с участием Дерипаски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в климатической сессии Всемирного экономического форума в Давосе «Глобальное влияние климатической стратегии России», которая состоится 22 января.
Происшествия
На Сахалине из захламленной квартиры спасли маленького мальчика
Мать ребенка найдена, она пришла в квартиру сразу после того, как сотрудники спецслужб выломали дверь.
Происшествия
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
Здоровье
В России работают новые правила лечения по полису ОМС
С января 2020 года увеличилось подушевое финансирование на застрахованных россиян.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики представила рейтинг футбольных лиг мира по результатам 2019 года.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Футбол
Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»
Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Футбол
Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»
Отчим и по совместительству агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи" на правах аренды.
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Спорт
Эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары
Скандал с пробами четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары стал следствием противостояния между UKAD и USADA.