МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клещи традиционно являются "бичом" весенне-летнего сезона, однако в этом году россияне могут столкнуться с ними и зимой.

с чего всё началось

Клещи в Москве проснулись раньше времени. В Центральной России из-за аномально теплой зимы и полного отсутствия снега проснулись клещи. Как правило, эти насекомые выходят из спячки весной, ближе к маю, однако в этом году теплая погода сыграла свою роль.

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