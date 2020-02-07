Общество
Газета.RuИз-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают.
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с чего всё началось
А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
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Общество
Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»
Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
Общество
Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".
Общество
Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить
Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Фигурное катание
В Саранске начался юниорский чемпионат России по фигурному катанию
В Саранске начался юниорский чемпионат России по фигурному катанию В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Политика
В США демократы наконец определили победителя кокусов в штате Айова
Победителем кокусов (выборы кандидата на ноябрьские президентские выборы) Демократической партии США в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, 7 февраля сообщает Financial Times.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Культура
Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова
Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside.
Культура
Продажи билетов на десятый Платоновфест стартуют в Воронеже
Продажи билетов на события X международного Платоновского фестиваля искусств стартуют в Воронеже 15 февраля.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Происшествия
Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Общество
Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Армия и оружие
Украинские военные используют на Донбассе оружие Российской империи
Отмечается, что данное оружие обрело свою популярность в 80-х годах 19 века.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Происшествия
На юге ДНР перевернулся автобус, ехавший в Севастополь, есть погибшие
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Прии жесткой посадке пострадали 52 человека. В результате ЧП самолет развалился на три части.
Здоровье
В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая
В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Наука
Речь пингвинов соответствует законам естественных языков
Ученые проанализировали аудиозаписи речи африканских пингвинов и пришли к выводу, что их речь подчиняется лингвистическим законам естественных языков: законам Зипфа и Менцерата.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.