Общество

Газета.RuГазета.RuИз-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают.
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с чего всё началось

Икра окончена: теплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы

А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Аномально теплая зима может привести к исчезновению комаров

АБНвчера в 20:31

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Известиявчера в 22:27

Эксперт: теплая зима может привести к исчезновению комаров

REGNUMвчера в 22:09

В России из-за аномальной погоды могут исчезнуть комары

Аргументы и Фактывчера в 20:37

Ученые назвали неожиданные последствия аномально теплой зимы в России

URA.Ru00:10

Ученый: в России могут исчезнуть комары

Комсомольская правдавчера в 20:23

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

РИА Новостивчера в 19:42
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Общество

Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»

Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
ТАСС 02:49
Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Газета.Ru 01:27
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".
Российская газета вчера в 20:34
Общество

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Фигурное катание

В Саранске начался юниорский чемпионат России по фигурному катанию

В Саранске начался юниорский чемпионат России по фигурному катанию В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров.
Коммерсантъ вчера в 12:59
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Политика

В США демократы наконец определили победителя кокусов в штате Айова

Победителем кокусов (выборы кандидата на ноябрьские президентские выборы) Демократической партии США в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, 7 февраля сообщает Financial Times.
Красная весна 02:56
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Культура

Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова

Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside.
Аргументы недели вчера в 02:06
Культура

Продажи билетов на десятый Платоновфест стартуют в Воронеже

Продажи билетов на события X международного Платоновского фестиваля искусств стартуют в Воронеже 15 февраля.
Обозреватель Врн вчера в 07:53
Футбол

«Спартак» потребовал взыскать с «Крузейро» € 750 тыс. за аренду Педро Роши

Газета.Ru 02:28
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Происшествия

Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

РИА Новости 05 февраля в 19:57
Общество

Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:48
Армия и оружие

Украинские военные используют на Донбассе оружие Российской империи

Отмечается, что данное оружие обрело свою популярность в 80-х годах 19 века.
ГЛАС.RU 02:36
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM вчера в 11:51
Происшествия

На юге ДНР перевернулся автобус, ехавший в Севастополь, есть погибшие

REGNUM вчера в 12:44
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Прии жесткой посадке пострадали 52 человека. В результате ЧП самолет развалился на три части.
BFM.ru 05 февраля в 10:51
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В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Наука

Речь пингвинов соответствует законам естественных языков

Ученые проанализировали аудиозаписи речи африканских пингвинов и пришли к выводу, что их речь подчиняется лингвистическим законам естественных языков: законам Зипфа и Менцерата.
iReactor вчера в 12:11
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Экономика

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
РБК вчера в 16:01
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