Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

с чего всё началось

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год. Разлив топлива в Норильске повлияет на финансовое положение компании, и отказ от выплат акционерам создаст запас прочности компании.

Из-за аварии «Норникель» может отказаться от дивидендов

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