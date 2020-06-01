с чего всё началось

Кстати, комендантский час введен в более 40 городах США, еще в трех – действует режим ЧС. Напомним, массовые беспорядков начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Общество У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией. 43

Финансы Доллар опустился ниже 70 рублей Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. 4

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 237

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Футбол Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Происшествия В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2 Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. 1

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,8K

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 6

Происшествия В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 16

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Общество В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре. 35

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