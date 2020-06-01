Общество
Свободная ПрессаИз-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час
Кстати, комендантский час введен в более 40 городах США, еще в трех – действует режим ЧС. Напомним, массовые беспорядков начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
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с чего всё началось
— Мэр Баузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с одиннадцати часов вечера в воскресенье до шести утра в понедельник, первого июня, — говорится в сообщении, опубликованном на странице градоначальницы в "Твиттере".Life.ruвчера в 20:29
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Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия
Вести.Ruвчера в 20:00
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Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
Финансы
Доллар опустился ниже 70 рублей
Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
Газета.Ru 03:08
Общество
Новый этап снятия ограничений: что изменилось с 1 июня
Новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, начинается в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
Начались выплаты «детских» 10 000 рублей
Напомним, 11 мая Владимир Путин во время совещания объявил о такой мере поддержки семей с детьми в условиях пандемии, как выплата в 10 000 на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет.
Гай.рф 01:00
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Происшествия
В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Происшествия
В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии
По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
REGNUM 03:04
Космос
Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами
Вторая попытка запуска пилотируемого корабля в США началась. Дональд Трамп следит за происходящим на месте.
Политика Сегодня 30 мая в 15:17
Единоборства
Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что отказывается от своего титула.
RT на русском 01:47
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости вчера в 11:29
Общество
Во Владимирской области выявили 59 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 59 - до 2735, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:01
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Гаджеты
Все ждут самый изящный смартфон. Рекламная кампания Vivo X50 поражает воображение
iXBT.com 02:18
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Происшествия
МВД начало проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
Служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, участвовавших в ночной вечеринке в городском кафе, проведет управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу, 30 мая сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 30 мая в 11:32
Общество
Башкирия отменила обязательный карантин для прибывающих из Москвы
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прибывающим в республику из Москвы и других регионов России больше не нужно соблюдать 14 дней карантина.
Московский Комсомолец 02:59
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело вчера в 12:12
Политика
В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
Здоровье
В Башкирии число заболевших COVID-19 достигло 3337 – Минздрав
В Башкирии зарегистрировано 3337 жителей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 77 случаев.
РБК Уфа 02:27
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
Армия и оружие
В России началась работа над космическим истребителем
Еще более невероятно, что работы над космическим истребителем начались в 1964 году.
Российская газета 30 мая в 04:55