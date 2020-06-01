Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаИз-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час

Кстати, комендантский час введен в более 40 городах США, еще в трех – действует режим ЧС. Напомним, массовые беспорядков начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось
— Мэр Баузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с одиннадцати часов вечера в воскресенье до шести утра в понедельник, первого июня, — говорится в сообщении, опубликованном на странице градоначальницы в "Твиттере
".
Life.ruвчера в 20:29

Подробнее о событии

Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия

Вести.Ruвчера в 20:00

Власти более 40 городов США ввели комендантский час из-за протестов

Эхо Москвы01:31

Главные новости к утру 1 июня

Коммерсантъ00:01

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

РБКвчера в 21:32

Поджоги и разбитые витрины. Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы

ТАСС03:09

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

RT на русскомвчера в 19:57

В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию

РИА Новостивчера в 19:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество

У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
43
Финансы

Доллар опустился ниже 70 рублей

Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
Газета.Ru 03:08
4
Общество

Новый этап снятия ограничений: что изменилось с 1 июня

Новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, начинается в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
1
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
237
Общество

Начались выплаты «детских» 10 000 рублей

Напомним, 11 мая Владимир Путин во время совещания объявил о такой мере поддержки семей с детьми в условиях пандемии, как выплата в 10 000 на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет.
Гай.рф 01:00
12
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
22
Футбол

Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым

Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Происшествия

В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
1
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
1,8K
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
6
Общество

Девушка российского игрока НХЛ описала беспорядки в США

Lenta.ru 03:15
Происшествия

В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии

По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
REGNUM 03:04
16
Космос

Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами

Вторая попытка запуска пилотируемого корабля в США началась. Дональд Трамп следит за происходящим на месте.
Политика Сегодня 30 мая в 15:17
4,6K
Единоборства

Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что отказывается от своего титула.
RT на русском 01:47
Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Актуальные Новости вчера в 11:29
5
Общество

Во Владимирской области выявили 59 новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 59 - до 2735, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:01
724
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
35
Гаджеты

Все ждут самый изящный смартфон. Рекламная кампания Vivo X50 поражает воображение

iXBT.com 02:18
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
531
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
36
Происшествия

МВД начало проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

Служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, участвовавших в ночной вечеринке в городском кафе, проведет управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу, 30 мая сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 30 мая в 11:32
153
Общество

Башкирия отменила обязательный карантин для прибывающих из Москвы

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прибывающим в республику из Москвы и других регионов России больше не нужно соблюдать 14 дней карантина.
Московский Комсомолец 02:59
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
93
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
117
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
395
Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело вчера в 12:12
33
Политика

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
231
Здоровье

В Башкирии число заболевших COVID-19 достигло 3337 – Минздрав

В Башкирии зарегистрировано 3337 жителей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 77 случаев.
РБК Уфа 02:27
2
Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
85
Армия и оружие

В России началась работа над космическим истребителем

Еще более невероятно, что работы над космическим истребителем начались в 1964 году.
Российская газета 30 мая в 04:55
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное