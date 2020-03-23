Коронавирус
Live24На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса
По прогнозам руководителя аналитического контента «БКС Брокер» Ивана Копейкина, сделанного для RG.RU, всеобъемлющая турбулентность ожидает курсы валют не только на этой неделе, но и более дальней перспективе.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Здоровье
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Футбол
В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи
Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Армия и оружие
Шойгу объяснил выбор места для возведения Главного храма ВС России
Происшествия
В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский
По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Общество
Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию
Гаджеты
Существование Windows Core OS подтвердил бенчмарк
Как предполагается, Windows Core OS сможет работать на ноутбуках, ультрабуках, устройствах с двумя экранами, голографических шлемах HoloLens и так далее.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Здоровье
Коронавирус. В Саратовскую область прибудут маски из Китая
По словам Натальи Мазиной, с января в Саратовской области зафиксировано 459 случаев заболевания.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Авто
В Porsche назвали сроки премьеры двух новых моделей
Компания Porsche в конце 2020 года представит электрический универсал повышенной проходимости, а в 2022 году немцы выведут на рынок кроссовер Macan второго поколения, который переведут на «зеленые» агрегаты.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Глава Роскомнадзора Александр Жаров уйдет в отставку
Глава Роскомнадзора Александр Жаров уже на этой неделе уйдет в отставку, чтобы возглавить "Газпром-медиа".
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Автоспорт
Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.