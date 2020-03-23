Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.

с чего всё началось

По прогнозам руководителя аналитического контента «БКС Брокер» Ивана Копейкина, сделанного для RG.RU, всеобъемлющая турбулентность ожидает курсы валют не только на этой неделе, но и более дальней перспективе.

Здоровье В Ивановской области врач заразился коронавирусом Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.

Энергетика Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.

Футбол В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.

Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Происшествия В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.

Происшествия На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение "В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".

Гаджеты Существование Windows Core OS подтвердил бенчмарк Как предполагается, Windows Core OS сможет работать на ноутбуках, ультрабуках, устройствах с двумя экранами, голографических шлемах HoloLens и так далее.

Футбол Экс-президент «Реала» умер от коронавируса Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Происшествия У Харви Вайнштейна выявили коронавирус У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.

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Общество Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.