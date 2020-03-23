Коронавирус

Live24Live24На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

По прогнозам руководителя аналитического контента «БКС Брокер» Ивана Копейкина, сделанного для RG.RU, всеобъемлющая турбулентность ожидает курсы валют не только на этой неделе, но и более дальней перспективе.
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с чего всё началось

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Российская газетавчера в 23:00

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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Российская газетавчера в 23:00

Дефолты всех отраслей? Эксперт сделал новое предсказание о падении рубля

Царьград02:08

Доллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей

ФедералПресс01:41

На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

Live2400:24

Новый дефолт: предсказан чудовищный удар коронавируса по России

Дни.ру03:24

Доллар взлетит на новую высоту из-за дефолтов бизнеса

Вечерний курьер06:51

Экономисты ждут резкого взлета курса доллара к лету

Sputnik Таджикистан06:29
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Здоровье

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
РИА Новости 07:40
Энергетика

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:44
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Армия и оружие

Шойгу объяснил выбор места для возведения Главного храма ВС России

Известия вчера в 22:25
Происшествия

В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский

По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
REGNUM 08:10
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Общество

Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

Ёлдаш 21 марта в 04:43
Гаджеты

Существование Windows Core OS подтвердил бенчмарк

Как предполагается, Windows Core OS сможет работать на ноутбуках, ультрабуках, устройствах с двумя экранами, голографических шлемах HoloLens и так далее.
3DNews вчера в 10:58
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Происшествия

Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края

23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
КП - Барнаул 06:13
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News 04:20
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru 21 марта в 17:02
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Происшествия

У Харви Вайнштейна выявили коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Газета.Ru 03:39
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) вчера в 12:15
Здоровье

Коронавирус. В Саратовскую область прибудут маски из Китая

По словам Натальи Мазиной, с января в Саратовской области зафиксировано 459 случаев заболевания.
Взгляд-инфо 06:13
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Авто

В Porsche назвали сроки премьеры двух новых моделей

Компания Porsche в конце 2020 года представит электрический универсал повышенной проходимости, а в 2022 году немцы выведут на рынок кроссовер Macan второго поколения, который переведут на «зеленые» агрегаты.
AutoNews 20 марта в 08:11
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уйдет в отставку

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уже на этой неделе уйдет в отставку, чтобы возглавить "Газпром-медиа".
Pravda.Ru 07:03
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Автоспорт

Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
ProstoProSport 07:46
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
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