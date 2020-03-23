Коронавирус
Российская газетаИз-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
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с чего всё началось
Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола
Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.
Политика
Против экс-премьера Украины возбудили дело из-за коронавируса
Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против экс-премьера Украины Алексея Гончарука и других должностных лиц его правительства из-за того, что они проигнорировали просьбу СНБО об ограничении экспорта медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков
В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
Происшествия
Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле
Новорожденная девочка пропала из роддома в Йошкар-Оле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Марий Эл.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Здоровье
На Украине разработали специальные правила погребения умерших от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Политика
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Авто
Genesis обновил комплектации седана Genesis G90
Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Политика
Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну
Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
Экономика
Три миллиона предпринимателей в РФ могут разориться из-за коронавируса
В Торгово-промышленной палате РФ прогнозируют, что, если ситуация с распространением коронавируса затянется, то почти 3 млн российских предпринимателей могут закрыть свой бизнес, сообщает РБК.
Финансы
Доллар опустился ниже 80 рублей
После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Общество
В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.
Общество
Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом
Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета "Такие истории" о "вляпавшихся" в историю людях.