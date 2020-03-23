Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИз-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
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с чего всё началось

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Российская газетавчера в 23:00

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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Российская газетавчера в 23:00

Дефолты всех отраслей? Эксперт сделал новое предсказание о падении рубля

Царьград02:08

Доллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей

ФедералПресс01:41

На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

Live2400:24

Новый дефолт: предсказан чудовищный удар коронавируса по России

Дни.ру03:24

Доллар взлетит на новую высоту из-за дефолтов бизнеса

Вечерний курьер06:51

Стоимость доллара может взлететь выше 90 рублей — эксперт

Инвест-Форсайт09:42
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Общество

Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола

Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.
РИА Новости 09:28
Происшествия

Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Lenta.ru 09:35
Политика

Против экс-премьера Украины возбудили дело из-за коронавируса

Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против экс-премьера Украины Алексея Гончарука и других должностных лиц его правительства из-за того, что они проигнорировали просьбу СНБО об ограничении экспорта медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.
Взгляд.ру 09:10
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Происшествия

У Харви Вайнштейна выявили коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Газета.Ru 03:39
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
РБК 07:13
Происшествия

Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле

Новорожденная девочка пропала из роддома в Йошкар-Оле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Марий Эл.
РИА Новости 09:47
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Армия и оружие

Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

РИА Новости 09:03
Армия и оружие

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Вести.Ru вчера в 12:32
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Здоровье

На Украине разработали специальные правила погребения умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса.
Lenta.ru 09:19
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Политика

Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 08:42
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Авто

Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Автоновости дня 06:13
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Политика

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
Интерфакс 03:08
Экономика

Три миллиона предпринимателей в РФ могут разориться из-за коронавируса

В Торгово-промышленной палате РФ прогнозируют, что, если ситуация с распространением коронавируса затянется, то почти 3 млн российских предпринимателей могут закрыть свой бизнес, сообщает РБК.
Аргументы и Факты 20 марта в 22:14
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 09:16
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Политика

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
РИА Новости 08:31
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Общество

В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.
Мой Брянск 08:05
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Общество

Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.
Известия 09:52
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Общество

Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета "Такие истории" о "вляпавшихся" в историю людях.
Газета.Ru 05:05
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