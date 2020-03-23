Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.

с чего всё началось

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.

Общество Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.

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Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Происшествия У Харви Вайнштейна выявили коронавирус У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.

Происшествия Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле Новорожденная девочка пропала из роддома в Йошкар-Оле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Марий Эл.

Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Политика Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Политика Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.

Финансы Доллар опустился ниже 80 рублей После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.

Общество В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.