Коронавирус
Российская газетаИз-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
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с чего всё началось
Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.Российская газетавчера в 23:00
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Политика
Пентагон не исключает влияния коронавируса на боеготовность армии США
Если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжит развиваться, это может серьёзно повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Политика
Жаров прокомментировал свой уход с поста главы Роскомнадзора
Владимир Трефилов / РИА Новости Александр Жаров прокомментировал свой уход с поста главы Роскомнадзора.
Экономика
Американский рынок акций растерял весь набранный при Трампе рост
Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в стране Дональда Трампа.
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Игры
Valve рассказала, почему отказалась от Half-Life 2: Episode 3
Общество
Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта
Вывоз россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха затруднен из-за отсутствия рейсов российских компаний.
Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Медианный инкубационный период инфекционного заболевания COVID-19 в среднем составляет 5,1 дня, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного в Школе общественного здравоохранения им. Джона Хопкинса в Блумберге.
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Футбол
Рыбус: не вижу предпосылок для возобновления РПЛ
Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус признался, что не верит в возобновление сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Происшествия
На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Спорт
Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Хоккей
Тамбиев станет новым главным тренером «Адмирала»
Пост главного тренера владивостокского «Адмирала» займет Леонид Тамбиев, ранее трудившийся в «Сарыарке».
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:16 мск.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Футбол
УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Чемпионат Нидерландов может быть досрочно завершён
Глава Итальянской федерации футбола: Серия А должна возобновиться третьего мая Названа новая дата возобновления РПЛ Когда возобновятся футбольные чемпионаты в топ-5 лигах Европы УЕФА официально перенёс Евро-2020 на лето 2021 года Спортсмены, которые заболели коронавирусом.
Общество
Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома
1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 73 человек
На Украине зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране находится 73 заболевших.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.