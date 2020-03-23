Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИз-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Российская газетавчера в 23:00

Дефолты всех отраслей? Эксперт сделал новое предсказание о падении рубля

Царьград02:08

Доллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей

ФедералПресс01:41

На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

Live2400:24

Новый дефолт: предсказан чудовищный удар коронавируса по России

Дни.ру03:24

Доллар взлетит на новую высоту из-за дефолтов бизнеса

Вечерний курьер06:51

Стоимость доллара может взлететь выше 90 рублей — эксперт

Инвест-Форсайт09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Политика

Пентагон не исключает влияния коронавируса на боеготовность армии США

Если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжит развиваться, это может серьёзно повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
RT на русском 14:49
Политика

Жаров прокомментировал свой уход с поста главы Роскомнадзора

Владимир Трефилов / РИА Новости Александр Жаров прокомментировал свой уход с поста главы Роскомнадзора.
РЕН ТВ 15:51
Экономика

Американский рынок акций растерял весь набранный при Трампе рост

Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в стране Дональда Трампа.
Lenta.ru 15:27
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости 15:00
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Игры

Valve рассказала, почему отказалась от Half-Life 2: Episode 3

Игромания.ру 15:00
Общество

Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта

Вывоз россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха затруднен из-за отсутствия рейсов российских компаний.
РБК 14:24
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия 10:42
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

Медианный инкубационный период инфекционного заболевания COVID-19 в среднем составляет 5,1 дня, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного в Школе общественного здравоохранения им. Джона Хопкинса в Блумберге.
Экспресс газета вчера в 01:46
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:53
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Футбол

Рыбус: не вижу предпосылок для возобновления РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус признался, что не верит в возобновление сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:40
Происшествия

На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Деловая газета. Юг 03:34
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Хоккей

Тамбиев станет новым главным тренером «Адмирала»

Пост главного тренера владивостокского «Адмирала» займет Леонид Тамбиев, ранее трудившийся в «Сарыарке».
Матч ТВ 15:27
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:16 мск.
ТАСС вчера в 18:22
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Футбол

УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 14:03
Футбол

Чемпионат Нидерландов может быть досрочно завершён

Глава Итальянской федерации футбола: Серия А должна возобновиться третьего мая Названа новая дата возобновления РПЛ Когда возобновятся футбольные чемпионаты в топ-5 лигах Европы УЕФА официально перенёс Евро-2020 на лето 2021 года Спортсмены, которые заболели коронавирусом.
Metaratings 08:06
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома

1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Lenta.ru 04:04
Общество

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 73 человек

На Украине зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране находится 73 заболевших.
Life.ru вчера в 17:24
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное