Недвижимость
Вести ПодмосковьяИз-за эскроу в Москве исчезают новостройки
В столице из-за реформы долевого строительства заметно сократилось число новостроек, передает РБК, ссылаясь на подсчеты компании «Метриум». На столичный рынок с начала года пришло всего 46 проектов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в городе было представлено на 14 проектов больше.
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С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек
Строительная Газетавчера в 03:52
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Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Шоу-бизнес
Состояние пережившего инсульт Бориса Моисеева заметно ухудшилось
Телеграм-канал «НеМалахов» отмечает, что Моисеев перестал реагировать на речь, движения стали вялые и замедленные.
Телепрограмма вчера в 06:11
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
РИА Новости 04:26
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra вчера в 03:56
Здоровье
Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов
Российская газета 00:00
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Политика
Песков оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американская администрация рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу.
RT на русском 05:50
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:46
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Финансы
ВТБ отказался от приема вкладов в евро
ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК 04:47
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46
Наука
Металинза скрутила свет в дискретную спираль
Исследователи создавали металинзу при помощи 3D-печати, а проходящий сквозь нее свет фокусировался в отдельных точках, расположенных вдоль трехмерной спирали.
N+1 вчера в 13:11
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Здоровье
Индивидуальные факторы риска развития заболеваний выявили у москвичей
Порядка 500 тысяч факторов риска развития заболеваний выявили в ходе электронного анкетирования посетителей павильонов "Здоровая Москва".
Москва 24 06:02
Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Армия и оружие
МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью новой военной операции на севере Сирии является очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.
ФАН 05:19