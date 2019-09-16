Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

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