Энергетика
Газета.RuЦены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 9,96%, до $66,22 за баррель.
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Нефть подорожала на 19% после сокращения добычи Саудовской Аравией
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Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
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Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
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Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк
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Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
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