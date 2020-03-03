с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Экономика Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Энергетика Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.

Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.

Общество Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Здоровье Правительство сможет ограничивать цены на лекарства в период эпидемий Правительство РФ хотят наделить правом ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобных коронавирусу.

Политика В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

Политика Рада назначила нового премьер-министра Украины Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. Поддержку ему выразило большинство голосов в Верховной Раде.

Политика Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Космос Подмосковные школьники разработают оборудование для спутников Более 120 подмосковных школьников в рамках программы «Сириус 2020» в Королеве разработают оборудование для спутников и прототипов космических аппаратов.