Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Экономика
Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
Здоровье
Апельсиновый сок может стать средством борьбы с ожирением
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на фоне коронавируса
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», которая планировалась на апрель, перенесена на ноябрь.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin
Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
В Мурманской области на территории одной из воинских частей разорвался имитационный снаряд.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
Общество
Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Здоровье
Правительство сможет ограничивать цены на лекарства в период эпидемий
Правительство РФ хотят наделить правом ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобных коронавирусу.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции
Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию
Пока мероприятие запланировано к проведению в Швейцарии, однако может переместиться в Сочи из-за вспышки коронавируса, о чем сообщила IIHF.
Политика
Рада назначила нового премьер-министра Украины
Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. Поддержку ему выразило большинство голосов в Верховной Раде.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Космос
Подмосковные школьники разработают оборудование для спутников
Более 120 подмосковных школьников в рамках программы «Сириус 2020» в Королеве разработают оборудование для спутников и прототипов космических аппаратов.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Политика
Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США
По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.