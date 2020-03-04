Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

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Газета.Ru 17:19
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Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало».
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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса

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