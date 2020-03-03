Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Авто
Официально представлен коллекционный родстер Bentley Mulliner Bacalar
Компания Bentley представила свою самую дорогую модель - коллекционный родстер Mulliner Bacalar, который выпустят в количестве всего 12 штук.
Здоровье
Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Представители «Первого канала» сообщили, что Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа Little Big.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Транспорт
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Общество
Добровольно отказаться от газа убеждают жителей севера Омской области
Жителей севера Омской области убеждают добровольно и якобы временно отказаться от газоснабжения представители газовой компании, рассказал помощник депутата заксобрания Владимир Бойко, 4 марта сообщает ИА СуперОмск.
Общество
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
"Пари Сен-Жермен" разгромил "Лион" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Происшествия
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
В Мурманской области на территории одной из воинских частей разорвался имитационный снаряд.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Здоровье
Минздрав Алтайского края ждет новая проверка Росздравнадзора из-за отсутствия лицензий в туббольницах региона
Согласно документу за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Алтайского края Светланы Марышевой (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»), проверка Росздравнадзора проводилась в сентябре 2019 года, когда и было выявлено отсутствие лицензий в указанных медучреждениях.
Происшествия
Из-за снегопада в Приморье за сутки произошло 160 ДТП
Во время снегопада в Приморском крае, за сутки, 4 марта, произошло 160 аварий, 330 автомобилей повреждено, погибших нет.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Авто
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.