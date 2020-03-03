с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Авто Официально представлен коллекционный родстер Bentley Mulliner Bacalar Компания Bentley представила свою самую дорогую модель - коллекционный родстер Mulliner Bacalar, который выпустят в количестве всего 12 штук.

Здоровье Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Происшествия Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.

Наука Выявлен более агрессивный подтип коронавируса Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.

Футбол Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Политика Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.

Общество Добровольно отказаться от газа убеждают жителей севера Омской области Жителей севера Омской области убеждают добровольно и якобы временно отказаться от газоснабжения представители газовой компании, рассказал помощник депутата заксобрания Владимир Бойко, 4 марта сообщает ИА СуперОмск.

Общество В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Здоровье Минздрав Алтайского края ждет новая проверка Росздравнадзора из-за отсутствия лицензий в туббольницах региона Согласно документу за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Алтайского края Светланы Марышевой (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»), проверка Росздравнадзора проводилась в сентябре 2019 года, когда и было выявлено отсутствие лицензий в указанных медучреждениях.