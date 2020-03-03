Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
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ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:24
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
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С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
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Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
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Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
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Спартак — ЦСКА 3:2

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области

В Мурманской области на территории одной из воинских частей разорвался имитационный снаряд.
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Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США

По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
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Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Windows 7 установлена у четверти пользователей PC

Ещё в середине января Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Однако, как информирует сайт NetMarketShare, «семёркой» пользуется ещё порядка четверти пользователей.
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Lufthansa выведет из эксплуатации 150 бортов в связи с коронавирусом

26 февраля Lufthansa распространила сообщение о запуске программы по снижению издержек в связи с негативными экономическими последствиями вспышки нового коронавируса.
ТАСС 17:51
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