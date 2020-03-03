Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Политика
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Баир Жамбалов досрочно покидает пост заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Общество
На кроссовках Puma нашли изображение Гоголя и Гитлера
Пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
Энергетика
Переговоры о сокращении добычи нефти остались интригой
Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за коронавируса останется интригой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили две ракетные атаки Израиля
Силы ПВО Сирии отразили сразу два ракетных удара по провинциям Хомс и Эль-Кунейтра.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.
Авто
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке
Известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, несмотря на расставание, поддерживают хорошие отношения ради дочери.
Единоборства
Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак
Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Футбол
Спартак — ЦСКА 3:2
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
В Мурманской области на территории одной из воинских частей разорвался имитационный снаряд.
Политика
Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США
По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Гаджеты
Windows 7 установлена у четверти пользователей PC
Ещё в середине января Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Однако, как информирует сайт NetMarketShare, «семёркой» пользуется ещё порядка четверти пользователей.
Общество
Lufthansa выведет из эксплуатации 150 бортов в связи с коронавирусом
26 февраля Lufthansa распространила сообщение о запуске программы по снижению издержек в связи с негативными экономическими последствиями вспышки нового коронавируса.