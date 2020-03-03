с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Энергетика Переговоры о сокращении добычи нефти остались интригой Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за коронавируса останется интригой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Общество В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Авто Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.

Единоборства Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.

Общество Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.

Кино Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль» Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.

Футбол Спартак — ЦСКА 3:2 Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.

Политика Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.