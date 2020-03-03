с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Зеленский поддержал инициативу об отставке генпрокурора Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результатов работы на своем посту и должен его покинуть.

Космос Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.

Экономика Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Биатлон В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.

Кино Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз в своем Twitter опубликовал фотографии нового "бэтмобиля".

Авто Продажи легковых автомобилей в России возобновили падение Возвращение к рецессии: продажи новых машин в России упали впервые за три года По итогам прошлого года автомобильный рынок в России после двух лет восстановительного роста вернулся к рецессии: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% — до 1,6 млн штук.

Общество В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Энергетика ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Шоу-бизнес Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.

Происшествия В ДТП в Липецкой области погибли три человека Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.

Политика Глава ООН оценил инициативу Путина о встрече лидеров Совбеза Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Политика Путин определил основные вызовы нацбезопасности России в Арктике Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике, — говорится в документе.