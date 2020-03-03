Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газета03 марта в 10:17

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Экономист прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

RT на русском03 марта в 11:40
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Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

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Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

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Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
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Путин объяснил отличие стабильности от застоя

Понятия стабильности и застоя кардинально различаются. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
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Зеленский поддержал инициативу об отставке генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результатов работы на своем посту и должен его покинуть.
ТАСС 09:57
Армия и оружие

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане.
Мой Брянск вчера в 06:13
Здоровье

В Мурманской области усилят меры предосторожности из-за коронавируса

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Мурманский вестник 10:00
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Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

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Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова

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Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз в своем Twitter опубликовал фотографии нового "бэтмобиля".
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Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

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Общество

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Общество

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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Авто

Продажи легковых автомобилей в России возобновили падение

Возвращение к рецессии: продажи новых машин в России упали впервые за три года По итогам прошлого года автомобильный рынок в России после двух лет восстановительного роста вернулся к рецессии: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% — до 1,6 млн штук.
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Энергетика

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Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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Политика

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Политика

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Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.
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Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

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Политика

Путин определил основные вызовы нацбезопасности России в Арктике

Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике, — говорится в документе.
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Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
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