Экономика
КомпанияФРС США снизила ставку до 1–1,25%
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газета03 марта в 10:17
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Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Комсомольская правдавчера в 01:38
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Политика
Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов
Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Политика
Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки
Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).
Политика
В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Памфилова объяснила «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.
Авто
Внедорожники Haval H5 появились в России
Напомним, Haval H5 фактически является "возрожденным" Great Wall Hover H5, который несколько лет назад пользовался неплохим спросом в России.
Футбол
«Спартак» планирует подать жалобу на судейство матча с ЦСКА
Напомним, что «Спартак», выиграв ЦСКА, вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с «Зенитом».
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Происшествия
В Омске двух главврачей уволили из-за смерти многодетной матери
В Омской области руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков лишились постов после смерти многодетной сельчанки.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Авто
Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса
Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.
Армия и оружие
Генерал-майор Липовой сравнил военную мощь России и Турции
Турция не станет развязывать войну с Россией, так как это обернется для нее большими экономическими и военными потерями.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Здоровье
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Происшествия
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье
Общество
В Швейцарии подтвержден первый случай смерти от коронавируса
Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.
Технологии
Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления
Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
Армия и оружие
В Сирии отражена очередная израильская ракетная атака
Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил об атаках в провинциях Хомс и Кунейтра со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Общество
О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ
Ранее Смирнова уже обвиняли в женоненависничестве после того, как представитель Российской Церкви заявил, что женщины, состоящие в гражданском браке, являются своего рода проститутками.
Здоровье
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Рэпер снял видео с участием всех членов семьи. Джиган, который недавно стал отцом в четвертый раз, поделился с подписчиками семейным видео.
Общество
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка просчитали модель распространения коронавируса с помощью искусственного интеллекта, используя специальный инструмент под названием GLEAM.