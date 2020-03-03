Экономика

КомпанияКомпанияФРС США снизила ставку до 1–1,25%

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газета03 марта в 10:17

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РБКвчера в 06:56
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«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе

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Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки

Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).
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Напомним, Haval H5 фактически является "возрожденным" Great Wall Hover H5, который несколько лет назад пользовался неплохим спросом в России.
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BFM.ru 03:24
Армия и оружие

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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
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Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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В Швейцарии подтвержден первый случай смерти от коронавируса

Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.
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Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления

Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
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Армия и оружие

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