с чего всё началось

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.

Политика Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия «Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.

Политика Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).

Политика В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Авто Внедорожники Haval H5 появились в России Напомним, Haval H5 фактически является "возрожденным" Great Wall Hover H5, который несколько лет назад пользовался неплохим спросом в России.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.

Здоровье В России выявлен новый случай коронавируса В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.

Общество В Швейцарии подтвержден первый случай смерти от коронавируса Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.

Общество О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ Ранее Смирнова уже обвиняли в женоненависничестве после того, как представитель Российской Церкви заявил, что женщины, состоящие в гражданском браке, являются своего рода проститутками.

Здоровье Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.