Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Читать в источнике
Комментировать227
с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газета03 марта в 10:17

Подробнее о событии

Смягчение денежной политики подхлестнуло спрос на защитные активы

Коммерсантъвчера в 13:27

Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

Комсомольская правдавчера в 01:38

ФРС выписала мировой экономике лекарство от вируса

Московский Комсомолецвчера в 07:29

«Пора инвестировать в биткоин». США снизили процентную ставку

РБКвчера в 06:56

Эксперты объяснили реакцию рынков на снижение ставки ФРС

РИА Новостивчера в 05:54

Вирус на засыпку

Российская газетавчера в 10:09

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАСС03 марта в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС вчера в 05:04
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
REGNUM 01:27
Биатлон

В Чешском Нове-Место стартует этап Кубка мира по биатлону

Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт при пустых трибунах. В Нове-Место на стадион обычно приходят более 100 тысяч болельщиков.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Армия и оружие

МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие

Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Взгляд.ру 02:19
Общество

Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера

66.ru 03 марта в 08:15
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Происшествия

Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым

Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
РИА Новости 02:25
Политика

Путин рассказал историю создания «Искандеров»

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС рассказал о том, как создавались комплексы «Искандер».
Известия 01:34
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Политика

Путин раскрыл идею создания образовательного центра «Сириус»

Президент России Владимир Путин рассказал, как принималось решение создать в Сочи образовательный центр «Сириус».
Известия 01:59
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 03 марта в 09:35
Игры

В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками

В магазине Sony началась новая распродажа, во время которой подписчики PlayStation Plus могут получить двойную скидку.
Городской портал Новый Нижний вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 03 марта в 17:19
Политика

В парламенте Турции произошла массовая драка

В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

В США запретили называть Пригожина «поваром Путина»

В постановлении Колумбийского окружного суда от 14 февраля 2020 года значится, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина как "повара Путина".
Pravda.Ru вчера в 12:03
Общество

Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты, постепенно восстанавливается обычная активность.
Lenta.ru 00:56
Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Армия и оружие

Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции

Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции. Об этом "РИА Новостям" заявил генерал-майор Игорь Конашенков.
Piter.tv вчера в 00:02
Общество

В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента

Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Известия 01:03
Происшествия

У девяти россиян с судна Diamond Princess коронавирус не найден

У россиян с лайнера Diamond Princess, которые сейчас находятся во Владивостоке на карантине, коронавируса не выявлено.
BFM.ru 00:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет вернуться в кино

Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Paparazzi.ru 03 марта в 04:00
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 02:40
Здоровье

Сергей Собянин: Находящиеся на карантине смогут получить больничный с курьером

Находящиеся в Москве на карантине граждане в связи с ситуацией с коронавирусом смогут получить больничный курьерской доставкой.
Агентство Москва 02:15
Происшествия

Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета

Газета.Ru 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное