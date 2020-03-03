Экономика
ТАССФРС США экстренно снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газета03 марта в 10:17
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Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Космос
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Футбол
Полиция провела обыски в резиденциях агента Роналду
В среду полиция провела обыск в офисе компании Мендеша Gestifute в Порту и Лиссабоне, а также в двух резиденциях агента в Порту.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Экономика
«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
Экономика
Американский инвестфонд Blackstone решил продать российские активы
Американский инвестиционный фонд Blackstone решил продать единым лотом российские активы, принадлежащие дочерней группе Sponda (зарегистрирована в Финляндии), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости.
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Политика
Конгрессмены США одобрили выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект, который предусматривает выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Происшествия
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".
Армия и оружие
В провинции Алеппо нашли брошенное боевиками иностранное оружие
Происшествия
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Происшествия
Власти Египта отказались признать терактом крушение А321 над Синаем
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Происшествия
В Самаре горит недостроенный ЖК «Орбита» на Московском шоссе
В Самаре утром 5 марта произошел пожар в недостроенном ЖК "Орбита" на Московском шоссе.
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Политика
Трамп заявил, что готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова помочь Ирану в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 марта
Случаи заражения обнаружены в 76 странах (+4 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 214 человек.