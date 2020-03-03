с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Футбол Полиция провела обыски в резиденциях агента Роналду В среду полиция провела обыск в офисе компании Мендеша Gestifute в Порту и Лиссабоне, а также в двух резиденциях агента в Порту.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Экономика Американский инвестфонд Blackstone решил продать российские активы Американский инвестиционный фонд Blackstone решил продать единым лотом российские активы, принадлежащие дочерней группе Sponda (зарегистрирована в Финляндии), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости.

Общество Путин назвал отличие стабильности от застоя На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.

Авто Renault Duster сменил поколение Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Происшествия В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".

Происшествия В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.