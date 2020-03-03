с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Экономика Туристическому рынку угрожает новый кризис Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.

Космос NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Экономика Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Политика Песков прокомментировал желание части молодежи уехать из России Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков не видит ничего плохого в том, что часть молодых людей стремится уехать из России.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.

Шоу-бизнес Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ» Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».