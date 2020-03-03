Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газета03 марта в 10:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Комсомольская правдавчера в 01:38
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Экономика
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, следует из трансляции заседания, передает корреспондент РБК.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Экономика
Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Происшествия
В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать из России
Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков не видит ничего плохого в том, что часть молодых людей стремится уехать из России.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске
Любшин признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Шоу-бизнес
Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.