с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Происшествия На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Общество В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.

Шоу-бизнес Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.

Происшествия На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.

Космос NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Космос НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

Общество Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.