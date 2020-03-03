Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газета03 марта в 10:17
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Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Комсомольская правдавчера в 01:38
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Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
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Стриминговый сервис «Амедиатека» показал первый русскоязычный трейлер сериала «Дьяволы».
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На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора
После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
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Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
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АвтоВАЗ запустил сборку флагманского Lada Xray Cross
На мощностях АвтоВАЗа стартовало производство Lada Xray Cross новой специальной серии Instinct.
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Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
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«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Общество
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Наука
Создан биоматериал для 3D-печати тканеподобных сосудистых структур
Новый биоматериал изготовлен путем самостоятельной сборки белка с оксидом графена.
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«Урал» взял в Сочи болельщиков, которые совершили выезд в Ярославль
В качестве компенсации екатеринбургский клуб взял в самолёт до Сочи нескольких болельщиков, которые приехали в Ярославль на футбол.
Биатлон
Губерниев: написавшая донос на Логинова девушка опиралась на слова Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на российского биатлониста Александра Логинова написали донос, опираясь на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Происшествия
На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело
Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Общество
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Общество
Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
На 8 Марта большинство мужчин подарят женщинам цветы
По исследованиям ВЦИОМ, большинство мужчин в России планируют подарить женщина на 8 Марта цветы.
Общество
В России возник ажиотажный спрос на антисептики
В России вслед за медицинскими масками резко вырос спрос на антисептики: продажи антисептических средств (гелей, салфеток для рук и мыла) в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках взлетели в разы из-за ажиотажа, связанного с коронавирусом COVID-19.