Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса ФРС США снизила ставку

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газета03 марта в 10:17

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Смягчение денежной политики подхлестнуло спрос на защитные активы

Коммерсантъвчера в 13:27

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Вести.Ruвчера в 11:35

Вирус на засыпку

Российская газетавчера в 10:09

«Пора инвестировать в биткоин». США снизили процентную ставку

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Эксперты объяснили реакцию рынков на снижение ставки ФРС

РИА Новостивчера в 05:54

Эксперт назвал решение ФРС США смелым ответом на угрозы от коронавируса

News.ruвчера в 05:12

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАСС03 марта в 12:58
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия

На смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича завели уголовное дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело против смотрящего за регионом 35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович.
Lenta.ru 03:34
Общество

В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Lenta.ru 03:25
Общество

Путин рассказал о создании центра «Сириус»

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства рассказал историю о том, как возникла идея создания образовательного центра «Сириус».
Мой Брянск 03:34
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
Общество

Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Экономика

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Ведомости вчера в 06:54
Гаджеты

Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
RT на русском 03:30
Общество

Греф раскритиковал высшее образование в России

Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.
РИА Новости 03:34
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Общество

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 02:40
Кино

Pornhub выпустил фильм без порно

Live24 вчера в 05:28
Происшествия

Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
RT на русском 04:05
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Армия и оружие

Учения с участием штурмовиков Су-25СМ3 прошли в Ставропольском крае

RT на русском вчера в 14:26
Происшествия

На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора

После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
РИА Новости 03:56
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
РИА Новости 03:29
Кино

Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter первые фотографии того, как будет выглядеть «бэтмобиль» в новом фильме о приключениях супергероя.
iReactor 03:47
Футбол

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.
РИА Новости 03:37
Общество

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Ведомости вчера в 09:13
Происшествия

ФСБ задержала в Ростове террористическую группировку

В одной из квартир в микрорайоне «Темерник» сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали участников законспирированной ячейки международной террористической организации во главе с вербовщиком, сообщает пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:36
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
РБК 03:32
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК вчера в 02:00
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