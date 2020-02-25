с чего всё началось

С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели. Об этом сообщает портал Вести КамАЗа (корпоративное издание автопроизводителя).

Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю

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