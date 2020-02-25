Общество

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю

С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели. Об этом сообщает портал Вести КамАЗа (корпоративное издание автопроизводителя).
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с чего всё началось
Корпоративное издание «Вести КамАЗа» сообщает
, что предприятие перейдет на сокращенный график работы из-за снижения объема поставок из Китая с 20 апреля.
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