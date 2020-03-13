Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииИз-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом. Специалисты говорят, что гаджет может являться одним из главных источников бактерий и вирусов, так как мы берем его не всегда чистыми руками, передаем другим, а затем подносим к лицу.
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с чего всё началось
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 01:44

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Роспотребнадзор объяснил, как избежать заражения коронавирусом через мобильный телефон

АБНвчера в 02:29

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Росбалтвчера в 03:31

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RT на русскомвчера в 01:44

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URA.Ruвчера в 04:26

Россиянам дали совет, как не заразиться коронавирусом от телефона

News.ruвчера в 02:02

В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать гаджеты

РИА Новостивчера в 00:40

Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать телефон, чтобы защититься от коронавируса

ТАСС12 марта в 07:46
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РИА Новости 02:10
Общество

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Утро.ru 12 марта в 00:55
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Вести.Ru вчера в 05:09
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РБК 04:47
Общество

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В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:07
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