Общество
MOS.newsИз-за коронавируса цены на овощи выросли в несколько раз
Вспышка коронавируса подрывает экономику, причём не только Китая, но и соседних стран. В частности, из-за болезни поднялись цены на овощи и фрукты на Дальнем Востоке. Так, после закрытия границы России с Китаем на Дальнем Востоке поставщики подняли цены в два раза.
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На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
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