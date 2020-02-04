Общество

MOS.newsMOS.newsИз-за коронавируса цены на овощи выросли в несколько раз

Вспышка коронавируса подрывает экономику, причём не только Китая, но и соседних стран. В частности, из-за болезни поднялись цены на овощи и фрукты на Дальнем Востоке. Так, после закрытия границы России с Китаем на Дальнем Востоке поставщики подняли цены в два раза.
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Из-за коронавируса овощи на Дальнем Востоке подорожали вдвое

МИР 2410:00

Цены на огурцы подскочили до 400 рублей из-за вспышки коронавируса

Московский Комсомолец08:40

В магазинах Дальнего Востока из-за коронавируса взлетели цены на еду

НТВ05:24

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Lenta.ru05:23

Вирус усложнил логистику

Интерфакс - Россия05:15

На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты

Общественное телевидение России03:26

Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая

Телеканал 360°вчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
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РБК 15:04
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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