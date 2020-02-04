Общество
MOS.newsИз-за коронавируса цены на овощи выросли в несколько раз
Вспышка коронавируса подрывает экономику, причём не только Китая, но и соседних стран. В частности, из-за болезни поднялись цены на овощи и фрукты на Дальнем Востоке. Так, после закрытия границы России с Китаем на Дальнем Востоке поставщики подняли цены в два раза.
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На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
В Хабаровский край будут поставлять овощи из Кемерова из-за коронавируса
Газета Кемеровавчера в 22:01
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Общество
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Политика
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