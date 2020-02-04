Вспышка коронавируса подрывает экономику, причём не только Китая, но и соседних стран. В частности, из-за болезни поднялись цены на овощи и фрукты на Дальнем Востоке. Так, после закрытия границы России с Китаем на Дальнем Востоке поставщики подняли цены в два раза.

Из-за коронавируса цены на овощи выросли в несколько раз

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