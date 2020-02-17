Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.

с чего всё началось

Из-за вспышки коронавируса экономика Китая с начала 2020 года потеряла примерно 1 триллион юаней или более 143 миллиардов долларов. Информацию озвучил специалист аналитического центра «Тайхэ» Чжан Цзяжуй.

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