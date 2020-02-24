Экономика

Piter.tvPiter.tvИз-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет, отмечает Bloomberg.
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Фондовый рынок США из-за коронавируса упал до минимума за полгода

Life.ru13:41

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомости11:49

Худший день за три года: новые вспышки коронавируса обвалили европейские фондовые рынки

Forbes06:44

Европейские индексы показали максимальное падение с 2016 года на фоне вспышки коронавируса

Эхо Москвы09:00

Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

МонаВиста07:17

Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Piter.tv09:13

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

РБК06:06
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Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.
РБК 22 февраля в 09:05
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Газета.Ru 19:53
Политика

Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru 14:41
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru 22:43
Наука

У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь

Несколько видов рыб, которые обитают в водоемах Африки, при эволюции смогли научиться продлевать себе жизнь.
ToDay News Ufa 13:45
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 21:33
Общество

В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Инфорос 06:52
Кино

Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»

В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
ИА Текст (Пермь) вчера в 08:23
Экономика

Экономист предупредил россиян о приближении нового мирового кризиса

Вероятность наступления нового мирового экономического кризиса в 2021 году возрастёт до 50%.
Life.ru 09:28
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек

МИР 24 22 февраля в 02:30
Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия 08:52
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Политика

США пообещали ответить Китаю на высылку журналистов

Администрация президента США Дональда Трампа осудила высылку американских журналистов из Китая и пригрозила ответными мерами.
REGNUM 20:59
Экономика

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Lenta.ru 14:18
Транспорт

En+ Group: на дороге по плотине Иркутской ГЭС значительно снизилась аварийность

На автомобильной дороге, проходящей по плотине Иркутской ГЭС компании En+ Group, с октября 2019 года значительно снизилась аварийность.
Байкал24 20:45
Наука

Запах настоящего мужчины

Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.
N+1 22 февраля в 05:17
Наука

Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов

Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
RuNews24.ru 02:34
Гаджеты

Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Ореанда-Новости 09:32
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Футбол

«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»

Газета.Ru 17:17
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер

LiveSport.ru 22 февраля в 11:56
Хоккей

Панарин обошел Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал два очка, отдав две голевые передачи.
Metaratings вчера в 02:59
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
ТАСС 05:17
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском 17:05
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма вчера в 07:35
Происшествия

В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла

Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
РБК 22:53
Политика

Сенаторы-демократы призывают к новым санкциям в отношении России

По информации издания Washington Post, трое видных сенаторов-демократов призывают администрацию США ввести санкции в отношении России за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года.
Вести.Ru 16:45
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