Экономика
Piter.tvИз-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года
Из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет, отмечает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Наука
У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь
Несколько видов рыб, которые обитают в водоемах Африки, при эволюции смогли научиться продлевать себе жизнь.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Кино
Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»
В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
Экономика
Экономист предупредил россиян о приближении нового мирового кризиса
Вероятность наступления нового мирового экономического кризиса в 2021 году возрастёт до 50%.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
США пообещали ответить Китаю на высылку журналистов
Администрация президента США Дональда Трампа осудила высылку американских журналистов из Китая и пригрозила ответными мерами.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Транспорт
En+ Group: на дороге по плотине Иркутской ГЭС значительно снизилась аварийность
На автомобильной дороге, проходящей по плотине Иркутской ГЭС компании En+ Group, с октября 2019 года значительно снизилась аварийность.
Наука
Запах настоящего мужчины
Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.
Наука
Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Футбол
«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
Хоккей
Панарин обошел Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал два очка, отдав две голевые передачи.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Происшествия
В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
Политика
Сенаторы-демократы призывают к новым санкциям в отношении России
По информации издания Washington Post, трое видных сенаторов-демократов призывают администрацию США ввести санкции в отношении России за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года.