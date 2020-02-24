Из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет, отмечает Bloomberg.

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