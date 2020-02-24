Экономика

Piter.tvPiter.tvИз-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет, отмечает Bloomberg.
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Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

МонаВиставчера в 07:17

Европейские индексы показали максимальное падение с 2016 года на фоне вспышки коронавируса

Эхо Москвывчера в 09:00

Европейские индексы обвалились на фоне новостей о коронавирусе

Экономика сегоднявчера в 08:52

Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Piter.tvвчера в 09:13

Худший день за три года: новые вспышки коронавируса обвалили европейские фондовые рынки

Forbesвчера в 06:44

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

РБКвчера в 06:06

Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии

Ведомостивчера в 05:12
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Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Интерфакс 01:15
Политика

Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Известия 01:52
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Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 00:22
Футбол

«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ

RT на русском 01:19
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Экономика

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Известия вчера в 16:01
Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК вчера в 22:00
Спорт

Норвежка Йохауг пожаловалась на травлю в интернете из-за допинга

Нева Спорт 01:38
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Экономика

Доход китайского гиганта Huawei за 2019 год превысил $121 млрд

Доход китайского технологического гиганта компании Huawei достиг 850 млрд юаней (около $121 млрд) в 2019 году, что на 18% выше, чем годом ранее, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 23:41
Общество

В Японии умер самый пожилой мужчина планеты

Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
РИА Новости вчера в 20:25
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
REGNUM 01:56
Происшествия

В Ленобласти ищут вандалов, заливших краской мемориал финским жителям

По словам обратившейся 54-летней женщины, у дома 5 по улице Заводской в городе Приморск неизвестные злоумышленники залили коричневой краской семь мемориальных табличек с именами погибших финских жителей, а на одном из постаментов нарисовали красную звезду.
REGNUM 01:57
Наука

В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации

Vevby.ru 23 февраля в 10:52
Кино

Крис Эванс с удовольствием покопается в зубах

Стартфильм 00:51
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Общество

Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Народные новости 00:45
Наука

Найден способ сделать 3D-изделия более прочными

Учеными была предложена методика повышения прочности 3D-изделий, которая основана на изучении связи между температурными параметрами процесса печати и структурой изделий.
Anonsens вчера в 14:45
Политика

Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru вчера в 14:41
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию

Metaratings вчера в 11:48
Политика

Путин: приходилось «цыкать» на министров, чтобы запустить крупные проекты

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим руководителем Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом часто выдавалось напряженным.
Комсомольская правда 02:15
Общество

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
REGNUM 01:09
Экономика

СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
РБК 02:07
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Общество

В Албании восемь человек проходят проверку на коронавирус

Восемь граждан Албании проходят обследование на предмет зараженности коронавирусом.
REGNUM 01:33
Экономика

Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

Минприроды при участии куратора мусорной реформы, госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), и местных властей удалось снизить риск мусорного коллапса сразу в нескольких регионах, следует из интервью генерального директора РЭО Ильи Гудкова, которое он дал РБК.
РБК 00:00
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
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