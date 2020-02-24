Экономика

Piter.tvPiter.tvИз-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет, отмечает Bloomberg.
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Фондовый рынок США из-за коронавируса упал до минимума за полгода

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Европейские индексы показали максимальное падение с 2016 года на фоне вспышки коронавируса

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Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

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Худший день за три года: новые вспышки коронавируса обвалили европейские фондовые рынки

Forbes06:44

Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Piter.tv09:13
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Происшествия

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Экономика

В России закрывается очередной сахарный завод

Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
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Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
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Авто

Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

Японский автопроизводитель Toyota до конца 2020 года все автомобили Toyota и Lexus в России оснастит уникальной противоугонной системой.
Shraibikus News 22 февраля в 03:48
Экономика

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
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Газета.Ru 10:54
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В Общественной палате отметили важность поправок по здравоохранению в конституции

В послании президента было сказано, что строительство новых ФАПов до 90% будет финансироваться государством, а также то, что врач, особенно первичного звена, на селе будет иметь расширенный социальный пакет, — отметил Дайхес.
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В ФБР заявили, что Россия участвует в «информационной конфронтации»

Россия хочет, чтобы американцы "разорвали себя на части", заявил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы Федерального бюро расследований Дэвид Портер.
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Экономика

Китай осуществил третью «инъекцию» замороженной свинины в экономику

Китай продолжит отпускать замороженную свинину из резервов в рамках нивелирования негативных последствий от вспышки нового коронавируса в стране.
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал себя на фото без усов

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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
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СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
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Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков заявил, что первую площадку космодрома Байконур предложили модернизировать под пуски ракеты "Союз-2М".
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В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
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«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса

Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
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Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

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«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
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Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

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США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
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Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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Джордж Клуни может купить «Малагу»

Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
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Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
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Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru вчера в 06:48
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Камеры последнего флагмана Samsung и iPhone 11 Pro Max сравнили

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На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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