Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение
Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Индексы США продолжили рекордное падение на 3-4% на фоне распространения коронавируса
ПРАЙМ27 февраля в 16:32
Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
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Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Спорт
Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в Лахти
Общество
В России вспоминают подвиг десантников 6-й роты
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
Религия
Православные встречают Прощёное воскресенье
Прощёное воскресенье в 2020 году встречают православные 1 марта.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Теннис
Надаль выиграл турнир в Акапулько
Происшествия
В Австралии зафиксирована первая смерть от коронавируса
Власти штата Западная Австралия сообщили о первой в стране смерти от болезни, вызванной коронавирусом.
Политика
47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом
Хоккей
Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал дубль, голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2) и был признан первой звездой.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Политика
Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
Общество
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля
Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Футбол
«В Финляндии испытывают к России большое уважение»
В беседе с «Известиями» Литманен рассказал о грядущем противостоянии Финляндии и России на Евро-2020 и возможности возвращения в сборную игрока «Ростова» Романа Еременко.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в Арабской республике.
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Финансы
Украинские аналитики прогнозируют рост курса доллара
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
Уволенный недавно светооператор дома культуры Михайловского района Приморья арестован по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в этом районе, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Общество
В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Футбол
Гаттузо: хочу, чтобы «Наполи» был в атаке красивым, как Брэд Питт
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии.