Экономика
Красная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд
Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Ведомости27 февраля в 17:39
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Общество
Россиян ждут первые весенние длинные выходные
Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
Общество
На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса
Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Биатлон
В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято
Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Хоккей
Овечкин сделал дубль в первом периоде матча против «Миннесоты»
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис».
Армия и оружие
Турция проведет военную операцию в Идлибе для сдерживания армии Асада
Турецкие силы проведут операцию "Щит весны" в сирийской провинции Идлиб для сдерживания сил правительства Башара Асада.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Происшествия
В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Авто
Cоставлен топ-3 подержанных семиместных кроссоверов
Под капотом кроссовера установлен двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Ранее эксперты составили топ-5 среднеразмерных кроссоверов.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Футбол
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг
Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
Экономика
Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть российское село через 30 лет
Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).
Культура
Как в Кремлевском дворце отмечали Восточный Новый год
Наука
Качество нарезки солнечных батарей улучшил инертный газ
Поток инертного газа, который подается к месту нарезки, способен уменьшить площадь тех зон, которые делают солнечные элементы менее эффективными.
Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Автоэксперты выяснили, какие машины могут доставить владельцам массу трудностей при продаже на вторичном рынке в нашей стране.
Космос
Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy
Политика
Пристайко: Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане
В октябре министр обороны Андрей Загороднюк принял участие в заседании по Афганистану, которое состоялось в брюссельской штаб-квартире НАТО.
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в дебютном матче в МЛС
Единственный мяч во встрече забил Карлос Вела. Совладельцем «Интер Майами» является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
Ранее о планах провести крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу – в страны Прибалтики и в Польшу – в рамках масштабных учений DEFENDER 2020 сообщали власти США.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Здоровье
Частный нефрологический центр может появиться на Камчатке
Инвестор намерен построить в Петропавловске-Камчатском частный нефрологический центр, который будет оказывать высокотехнологичную помощь населению в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Корпорации развития Камчатки (КРКК).