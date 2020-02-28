Экономика

Красная веснаКрасная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

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Газета.Ru 21:05
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В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

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В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
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Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
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Общество

«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

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Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг

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