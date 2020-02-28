Экономика

РБКРБКБиржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.
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