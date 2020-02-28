Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.

Политика Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Политика Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".

Экономика Борьба с вирусом ударила по фабрикам PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта.

Хоккей Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3 Напомним, Овечкин забил свои 44-й и 45-й голы в сезоне и вновь догнал Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», разделив с ним 2-3 места в гонке снайперов.

Экономика Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу - Сбербанк Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.