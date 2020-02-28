Экономика
РБКБиржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса
Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Ведомости27 февраля в 17:39
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Общество
Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Армия и оружие
Сирийские военные закрыли воздушное пространство над Идлибом
Турецкие издания Anadolu и CNN Turk утверждают, что над Идлибом сбили самолет сирийских военных, последние это отрицают.
Происшествия
Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех
Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта
По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия.
Авто
Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей
Японский концерн Toyota намерен построить в Китае своей завод и выпускать электрокары.
Общество
Назначен председатель комитета градостроительной политики Читы
Председателем читинского комитета градостроительной политики назначен Александр Зудилов.
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Экономика
Борьба с вирусом ударила по фабрикам
PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Здоровье
Минздрав не видит смысла проверять всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко высказал мнение, что необходимость проверки на коронавирус каждого россиянина отсутствует.
Хоккей
Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3
Напомним, Овечкин забил свои 44-й и 45-й голы в сезоне и вновь догнал Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», разделив с ним 2-3 места в гонке снайперов.
Общество
Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине
Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Наука
Ученые: Жир снимает напряжение с сосудов
Ученые, работающие на базе Мичиганского Университета, заявили, что жир способен снимать механическое напряжение с сосудов.
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Экономика
Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу - Сбербанк
Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.
Происшествия
В СИЗО пытались переправить крупную партию запрещённых предметов
В Якутии двое граждан пытались переправить в СИЗО крупную партию запрещённых предметов и веществ – 14 сотовых телефонов, 9 зарядных устройств, 3 sim-карты, 2 наушников и 1 кг дрожжей.