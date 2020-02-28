Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение
Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Ведомости27 февраля в 17:39
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